Más de 1.400 atenciones dejó caravana humanitaria en el Catatumbo

Norte de Santander.

Más de 1.400 atenciones a población afectada dejó la reciente caravana humanitaria que recorrió zonas del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Norte de Santander.

La jornada, liderada por organizaciones sociales y entidades del Estado, llegó a sectores como Versalles, kilómetro 25, Bertrania y Campo Seis, donde se concentran algunas de las comunidades más impactadas por la violencia.

“Estuvimos en cuatro puntos afectados por el conflicto y realizamos un poco más de 1.400 atenciones”, explicó Lina Mejía, de la organización Vivamos Humanos, a Caracol Radio.

De acuerdo con el balance, en la actividad participaron cerca de 22 instituciones, en un esfuerzo de articulación que fue destacado por las comunidades.

“Hay una articulación que la comunidad valora mucho, especialmente entre lo nacional, lo departamental y lo local”, señaló Mejía.

Sin embargo, pese a los avances en la atención, las organizaciones advirtieron que la situación humanitaria en la región sigue siendo crítica y requiere acciones sostenidas en el tiempo.

Entre las principales preocupaciones se encuentran la presencia de artefactos explosivos, el uso de drones en acciones violentas y las afectaciones a la población civil, especialmente en zonas rurales.

“Persisten afectaciones como drones explosivos y minas antipersonal, además de situaciones de confinamiento y temor en la población”, advirtió.

El impacto también se refleja en el acceso a derechos básicos como la educación, debido a las condiciones de inseguridad que enfrentan las comunidades.

“Hay un temor generalizado de la población por quedar en medio de confrontaciones o retenes, lo que sigue generando zozobra”, agregó.

Las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional en el territorio y garantizar condiciones de seguridad para la población.

“Más allá de estas jornadas, se necesita una presencia integral y sostenida del Estado en la región”, puntualizó Mejía.