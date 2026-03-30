“Los municipios tienen totalmente agotados sus recursos”: crisis en el Catatumbo se agrava

Norte de Santander.

Tras más de 14 meses de conflicto que han sacudido a los 11 municipios del Catatumbo, la situación sigue golpeando con fuerza las finanzas de las administraciones municipales.

Hoy advierten que es insostenible continuar atendiendo a la población desplazada y asumir gastos que, aseguran, no ha cubierto el Gobierno nacional.

“La situación cada vez se torna más compleja. Los diferentes mecanismos que creó la Corte Constitucional fueron derogados. En este momento, los municipios tienen totalmente agotados sus recursos. Municipios de nivel 5 y 6 como Tibú, y por supuesto la Gobernación del departamento, siguen dando algunos apoyos junto con la Unidad de Víctimas, pero obviamente no son los suficientes para una emergencia humanitaria como la que estamos viviendo. Hay comunidades donde aseguran que desde el 16 de enero no ha llegado ninguna institución del Estado allí”, dijo a Caracol Radio Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander.

El panorama es aún más crítico en las zonas más apartadas, donde la ayuda institucional sigue sin llegar y las comunidades enfrentan solas las consecuencias del conflicto.

“No han recibido ninguna ayuda de ningún tipo. Entonces uno se pregunta hacia dónde fueron a parar muchas de estas cosas que llegaron, o si la misma emergencia es tan grande que está por encima de las cifras que manejamos. Cuando hablamos de 100 mil personas desplazadas, estamos hablando de una población muy grande para atender: niños, niñas y ancianos. Y cuando hablamos de 23 mil personas confinadas, quiere decir que no pueden salir de sus casas o de sus veredas. Si el Estado no llega allá, imagínense: esas personas no pueden ir a una cita médica, no pueden ir al colegio, etcétera” añadió Niño.

La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue creciendo, mientras las administraciones municipales insisten en que, sin un mayor respaldo nacional, la capacidad de respuesta está al límite.