Ibagué se viste de gloria: La ‘Capital Musical’ será el epicentro de la Billie Jean King Cup 2026

Colombia

Del 8 al 11 de abril, el mundo del tenis pondrá sus ojos en el Tolima. Ibagué ha sido confirmada oficialmente como la sede del Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup 2026, el torneo por equipos más importante del tenis femenino a nivel global.

El Complejo de Raquetas: Un escenario de talla mundial

El renovado Complejo de Raquetas de Ibagué será el campo de batalla donde ocho naciones buscarán el ascenso a los Play-offs mundiales. La infraestructura de la ciudad, sumada a su calidez y altitud, ofrece un entorno competitivo único para las mejores raquetas del continente.

¿Quiénes van a Ibagué?

El torneo contará con una nómina de lujo. Selecciones de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Ecuador, Venezuela y, por supuesto, nuestra Selección Colombia, se medirán en una serie de “todos contra todos” que promete máxima intensidad en cada set.

Impacto más allá del deporte

Recibir la Billie Jean King Cup no solo posiciona a Ibagué como un referente deportivo internacional, sino que impulsa la economía local:

Turismo y Hotelería: Cientos de visitantes, delegaciones internacionales y medios de comunicación llenarán la ciudad.

Cientos de visitantes, delegaciones internacionales y medios de comunicación llenarán la ciudad. Semillero de talentos: El evento servirá de inspiración para las nuevas generaciones de tenistas colombianas que sueñan con llegar a la élite.

La invitación está abierta

Ibagué no solo ofrecerá tenis de primer nivel, sino su gastronomía, su música y su gente. Es la oportunidad perfecta para demostrar que la capital del Tolima está lista para grandes eventos internacionales.

La Alcaldía de Ibagué, en cabeza de la doctora Jhoanna Aranda, invita a preparen las raquetas y la voz para alentar al equipo. El camino a las finales de Shenzhen empieza en Ibagué.