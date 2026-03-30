Empresa de aseo explica prórroga del contrato de disposición final con el municipio

Cúcuta

La empresa de Servicios Públicos Veolia Colombia explicó mediante comunicación pública las acciones que la alcaldía de Cúcuta y la compañía realizaron a través de la extensión de un contrato existente desde hace cerca de 25 años, con el fin de garantizar principalmente la adecuada clausura ambiental de áreas ya operadas, y no de una concesión del servicio de disposición final de residuos.

La entidad manifestó que esta prórroga contractual responde a la necesidad técnica y ambiental de asegurar principalmente la correcta clausura -de gases y lixiviados- de aproximadamente 60 hectáreas del relleno sanitario, proceso que requiere continuidad operativa y conocimiento técnico especializado.

Asimismo, precisó que este acuerdo no corresponde a una adjudicación de la operación del servicio de aseo ni limita la libre competencia, ya que en Colombia la actividad de disposición final de residuos funciona bajo un esquema de libre mercado regulado, en el que cualquier operador que cuente con licencia ambiental y cumpla los requisitos normativos puede prestar este servicio.

Cabe anotar que Veolia seguirá prestando los servicios de disposición final en el departamento de Norte Santander con la infraestructura, predios, licencia y equipamientos que se han construido para atender la gestión de residuos en el departamento, que están a título de Veolia, y que no hacen parte del contrato original de disposición final.

“La prórroga del contrato permite garantizar el cierre técnico y ambientalmente adecuado de las zonas ya utilizadas, asegurando la continuidad de un servicio esencial para la salud pública y el bienestar de la ciudadanía, bajo el cumplimiento de todas las normas vigentes”, señaló Humberto Posada, Gerente de Veolia en Cúcuta.

Un proceso técnico iniciado desde 2023

Veolia aclaró que este proceso no es reciente y que las conversaciones técnicas con el municipio sobre las alternativas para el manejo o devolución de las hectáreas concesionadas en 2001, se iniciaron desde el año 2023 con la administración municipal anterior, como parte de la planificación responsable del manejo ambiental del sitio y por la diligencia de la compañía para tomar decisiones a tiempo.

Lo anterior, permite:

Garantizar el cierre técnico adecuado de las zonas ya utilizadas.

Asegurar la estabilidad ambiental del terreno.

Mantener la continuidad de la disposición final para la región.

Fortalecer los mecanismos de supervisión del contrato.

Cumplimiento ambiental y operación regulada

Veolia también reiteró que la operación del Centro Inteligente de Gestión Ecológica (CIGE) Guayabal se realiza bajo el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos por la normativa colombiana y las autoridades competentes, incluyendo los procesos de control asociados a lixiviados, biogás y manejo ambiental del sitio.

El CIGE Guayabal es hoy uno de los complejos de gestión de residuos más modernos del país y Latinoamérica, con sistemas de control ambiental y procesos digitales orientados a la transformación ecológica y la economía circular.

Continuidad de un servicio esencial para la región

La compañía destacó que este proceso permite garantizar la sostenibilidad ambiental de la actividad de gestión de residuos en la ciudad de Cúcuta.