Emergencia por lluvias afecta la vía en Santiago, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron una emergencia en el sector conocido como Curva Carboneros, en jurisdicción del municipio de Santiago, Norte de Santander, donde se presentaron afectaciones en la vía por desbordamiento de agua.

De acuerdo con Germán Caicedo, presidente de Asojuntas del municipio, la situación se originó por fallas en las obras que se adelantan en este tramo vial.

“Falta todavía la construcción de casi 100 metros de carretera. Estaban haciendo un muro, pero la alcantarilla de la parte superior no le han hecho nada, entonces con las lluvias el agua se desbordó por encima de la vía y dañó lo que ya se tenía”, explicó.

La emergencia obligó a la intervención con maquinaria para habilitar el paso, que actualmente se encuentra con movilidad parcial.

“Ya hay un paso más o menos regular, pero esa fue la emergencia que hubo”, agregó.

Según el líder comunal, este tipo de situaciones ha sido recurrente en temporadas de lluvias, aunque con las obras que se ejecutan actualmente se ha logrado mitigar en parte la problemática en otros puntos del corredor.

Las principales afectaciones se registran en la movilidad de los usuarios, quienes deben enfrentar largas esperas mientras se restablece el tránsito.

“La vía prácticamente se paraliza y la gente que va o viene de Cúcuta tiene que esperar hasta dos o tres horas para poder continuar su recorrido”, señaló Caicedo.

Frente a la continuidad de las lluvias, la preocupación de las comunidades se centra en que los daños se repitan o se agraven en el mismo sector.

“La preocupación es que eso quede a medias y que con otra lluvia se vuelva a derrumbar y se dañe otra vez”, advirtió.

Ante este panorama, líderes comunitarios anunciaron que buscarán articulación con las autoridades municipales y los responsables de la obra para encontrar una solución definitiva que evite nuevas emergencias en la zona.