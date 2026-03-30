El teatro llega a la cárcel de Tuluá como herramienta de resocialización

En la cárcel de Tuluá, un grupo de personas privadas de la libertad encontró en el teatro una nueva forma de pensar su futuro. A través de las Escuelas Culturales Vallecaucanas, la Gobernación del Valle del Cauca adelanta talleres de arte enfocados en procesos de resocialización, sanación emocional y construcción de proyectos de vida.

La instructora de teatro Ana Katherine Calderón lidera este proceso desde hace dos años con 16 internos. Su trabajo se centra en el manejo de emociones, la autoestima y la confianza, usando el arte como herramienta para generar cambios personales.

Durante este tiempo, los resultados han sido visibles. Uno de los participantes actualmente estudia trabajo social desde la cárcel y otro recuperó su libertad luego de hacer parte del proceso. Según Calderón, estos espacios permiten que los internos descubran nuevas habilidades y se motiven a construir una vida diferente.

José Eduardo Zapata, quien recientemente recuperó su libertad, asegura que el teatro fue clave en su proceso. Cuenta que durante su paso por el centro penitenciario entendió que el arte puede ser una forma real de resocialización y una oportunidad para cambiar la forma de expresarse y relacionarse con los demás.

Además del impacto personal, estos procesos culturales permiten a los participantes acceder a beneficios como descuentos en su condena, mientras fortalecen su formación artística y personal.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca destacan que más de 33.800 personas participan en las Escuelas Culturales Vallecaucanas y que el objetivo es seguir llevando estos programas a poblaciones que históricamente han tenido menos acceso a la cultura.