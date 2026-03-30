Despiden con honores a soldado ocañero fallecido en accidente aéreo en Putumayo. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

En medio de honores militares fue despedido en Ocaña el soldado profesional Juan Camilo Ovallos Lozano, quien falleció en el accidente del avión militar ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La ceremonia estuvo acompañada por tropas del Ejército Nacional de Colombia, que rindieron tributo al uniformado con los protocolos establecidos para exaltar su servicio a la institución.

El militar, oriundo de este municipio de Norte de Santander, hace parte de las víctimas de la tragedia aérea registrada el pasado 23 de marzo, cuando una aeronave que transportaba personal militar se accidentó poco después de despegar, dejando decenas de fallecidos.

Durante las exequias, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós en su tierra natal, en medio de un ambiente de profundo dolor.

A través de un mensaje oficial, la institución destacó su vocación y entrega.

“Para el Ejército Nacional es un honor haber contribuido a su sueño de ser para siempre un soldado”, indicaron.

Con actos solemnes, la institución exaltó su memoria y su compromiso con el país, mientras su familia lo recordó como un ser humano cercano y entregado.

La despedida se dio en medio de muestras de respeto y reconocimiento por parte de la comunidad, que acompañó el sepelio del uniformado ocañero.