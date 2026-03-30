Declaran alerta roja en Chinácota, Norte de Santander, por fuertes lluvias

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el municipio de Chinácota obligaron a declarar la alerta roja por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo departamental, ante las afectaciones que ya se evidencian en varios puntos del territorio.

El alcalde Ramiro Luna explicó que la situación más crítica se presenta en la vía que comunica a Chinácota con Ragonvalia y Herrán, donde se registró la pérdida de gran parte de la banca a la altura de la vereda El Asilo.

“Se ha venido gran parte de la banca de la carretera Chinácota-Ragonvalia-Herrán a la altura de la vereda El Asilo o San Pedro, lo que nos llevó a convocar el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y a establecer un puesto de mando unificado”, señaló el mandatario.

Debido a esta emergencia, la administración municipal ordenó la restricción del paso vehicular por este corredor, al advertir que no hay condiciones para la movilidad.

“Hoy consideramos que el paso está completamente restringido, ya que no hay comunicación hacia el otro lado”, afirmó Luna, quien además pidió a transportadores y comunidad en general abstenerse de usar esta vía.

El alcalde también advirtió que, aunque algunas motocicletas podrían transitar, el riesgo es alto, por lo que recomendó no utilizar el corredor mientras continúen las lluvias.

De manera paralela, en el casco urbano se han registrado afectaciones por el desbordamiento de aguas lluvias, que han comenzado a salir por el sistema de alcantarillado.

“Es una contingencia normal y esperada que será valorada por Emchinac y la Secretaría de Planeación”, explicó.

Frente a este panorama, la administración municipal convocó para hoy lunes una reunión con autoridades departamentales, incluido el gobernador William Villamizar o su delegado, con el fin de analizar la situación y definir soluciones.

“El gobernador se ha comprometido a buscar los recursos y ya ha enviado funcionarios para evaluar qué obra se requiere para dar estabilidad permanente a ese tramo”, indicó el alcalde.

Finalmente, Luna expresó que se espera que las medidas permitan mitigar el impacto de las lluvias en los próximos días.

“Esperamos que con estas acciones todos podamos tener una Semana Santa tranquila y podamos estar en paz en nuestro municipio”, concluyó.