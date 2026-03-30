Cúcuta, quinta ciudad con mayor desempleo en Colombia

Cúcuta.

El área metropolitana de Cúcuta se ubicó como la quinta ciudad con mayor desempleo del país, al registrar una tasa de desocupación de 12,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

La cifra representó una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, cuando el indicador se situó en 14,4%.

De acuerdo con el informe, Cúcuta quedó por debajo de ciudades como Quibdó (26,3%), Riohacha (14,3%), Cartagena (14,2%) e Ibagué (13,0%), consolidándose así entre los territorios con mayores dificultades en el mercado laboral.

El resultado también la ubica por encima del promedio nacional, que fue de 9,4%, así como del consolidado de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, que igualmente se situó en 9,4%.

En el reporte, el DANE evidenció una reducción general de la desocupación en el país; sin embargo, ciudades como Cúcuta continúan con niveles superiores al promedio, manteniéndose dentro del grupo con mayores tasas de desempleo.