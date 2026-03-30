Conductor fue atacado por domiciliarios en Bogotá, tras hacerles reclamo por omitir señal de ‘pare’

Bogotá D.C

No paran los actos de intolerancia en Bogotá. En la tarde de este 29 de marzo, un conductor de un vehículo particular fue al parecer atacado por varios domiciliarios en motocicleta entre la calle 102 y 109 con Carrera 19 en el norte de la ciudad.

Lo que indican los vecinos es que todo comenzó cuando el conductor del carro le reclamó a uno de estos domiciliarios de una reconocida empresa por omitir la señal de ‘pare’.

“Un domiciliario se pasó la señal de ‘PARE’, a lo que mi acción fue tocar el pito y señalar el ‘PARE’. En ningún momento le dirigí palabra ni nada”, señaló el ciudadano.

En respuesta, el domiciliario habría convocado a más de sus compañeros para perseguir y atacar al conductor que le hizo el reclamo.

El primer ataque ocurrió en la Calle 102 con Carrera 19 (frente al Carulla)los repartidores alcanzaron el vehículo y comenzaron a golpearlo. En medio de las maniobras, uno de los motociclistas se cayó y quedó herido levemente.

El conductor fue interceptado en la Calle 109 con Carrera 19, ahí los domiciliarios habrian atacado el vehículo.

“Hasta que iba pasando una patrulla en la 109 con 19 y envío refuerzos, ahí detuve el vehículo. Los domiciliarios seguían pegándole al carro”.

Una vez la patrulla pide refuerzos, acompañan al conductor al CAÍ más cercano para tomar su recuento de los hechos así como a uno de los domiciliarios.

“No tengo conocimiento de algún capturado se que fueron aproximadamente 15 personas que abordaron el vehiculo, pero no se ha podido identificar quien hizo el daño como tal”, señaló el ciudadano quien denunció los hechos.

El carro de este conductor sufrió daños en lo vidrios de la parte delantera y trasera.

Ahora bien, la preocupación del conductor como el de los vecinos del sector es la inseguridad que se vive a diario ya que según la comunidad son contantes los comportamiento de los domiciliarios de irrespetar las normas de tránsito y a formar “asonadas” o ataques grupales tras incidentes de tránsito.