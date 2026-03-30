Condenado a más de 16 años exgerente de Yapurutú por corrupción en carrotanques de la UNGRD

El exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, fue condenado a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado aceptó de manera libre y voluntaria dos de los cuatro delitos imputados: peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Esta aceptación fue avalada por un juez. En cuanto a los otros dos cargos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, el ente acusador radicó escrito de acusación para continuar el proceso.

Las pruebas recopiladas evidenciaron que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por un valor de 29.000 millones de pesos, cuyo propósito era el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para lograrlo, presentó documentación falsa que acreditaba una supuesta disponibilidad inmediata de los vehículos, basada en una alianza comercial inexistente con un concesionario automotriz.

Además, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban listos, ya que se encontraban en proceso de ensamblaje. La investigación estableció un sobrecosto de 11.114 millones de pesos en el contrato. De ese monto, el exfuncionario, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones de pesos y permitió que terceros se quedaran con otros 6.784 millones.