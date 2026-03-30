Centro comercial epicentro de violencia en Cúcuta

Cúcuta

El centro comercial Bolívar de Cúcuta no escapa a las situaciones de violencia que se han vuelto reiterativas en ese lugar de rumba.

El más reciente caso se presentó este fin de semana en un establecimiento de razón social de nombre “Fonda Bar mis tres viejas” a donde irrumpieron sicarios y atacaron a un grupo de personas.

En el hecho violento perdió la vida un joven de 22 años vendedor de ropa y zapatos identificado como Samuel Giovanny Mendoza Orozco y resultaron heridos tres hombres que fueron trasladados al hospital de la ciudad.

Los lesionados fueron identificados como José Pérez Botía, Jesús Ferrer Montes y Sneider Leal.

Las autoridades adelantan los actos urgentes para tratar de establecer los móviles que rodearon este hecho de sangre en el sitio de rumba de la ciudad.

Los vecinos de este lugar han alertado sobre los desmanes, desordenes y hechos violentos que se presentan en la zona frente al Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta y advierten que no ha habido respuesta de las autoridades.