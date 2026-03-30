Cayó cabecilla disidente en el Valle: se hacía pasar por líder social para perfilar víctimas

Tras varios meses de seguimiento, en zona rural de Tuluá, fue capturado y judicializado un presunto integrante de las disidencias de las FARC que delinquen en el centro del Valle del Cauca.

El operativo incluyó un allanamiento en una vivienda ubicada en la vereda La Cabaña, en zona rural del municipio de Sevilla, donde las autoridades incautaron un arma de fuego calibre 7.65, un proveedor, una escopeta, munición de diferentes calibres y un radio de comunicaciones.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado, conocido con el alias de ‘Gonzalo’, habría sido hombre de confianza de Edinson Yair Bermúdez Verano, alias ‘Hugo’, ex cabecilla del Frente Adán Izquierdo, dado de baja en una operación militar en 2021. Posteriormente, tras cumplir una condena de 48 meses por concierto para delinquir agravado, se habría vinculado al Frente 57 Yair Bermúdez, disidencia independiente creada en 2023.

Las autoridades señalan que recientemente estaría bajo el mando de alias ‘Mira’, segundo cabecilla de esta disidencia, con injerencia en los corregimientos de Sevilla: Ceilán y Barragán.

Según inteligencia militar, el capturado se hacía pasar por líder social para identificar a personas que se oponían a la estructura ilegal, información que era utilizada para ejecutar homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Entre los casos que se le atribuyen está el asesinato de Fabián Castaño Serna, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Alejandría, en zona rural de Tuluá, ocurrido en enero de 2024.

Alias ‘Gonzalo’ tendría una trayectoria criminal de al menos cuatro años y registraría antecedentes por concierto para delinquir. Además, sería el encargado de difundir panfletos extorsivos, coordinar el abastecimiento logístico del grupo y ocultar material ilícito.

Las autoridades también lo señalan de liderar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores, agricultores y empresarios del sector turismo en municipios como Sevilla y Caicedonia, con exigencias económicas que iban desde los 10 hasta los 200 millones de pesos.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por constreñimiento a la población civil y otras conductas asociadas al accionar del grupo armado.

“Fue a través de inteligencia del Batallón de Montaña N.°5, con apoyo del Batallón de Montaña N.°10 y el Cuerpo Élite de Investigación, CELIT, de la Policía Nacional que se da este resultado que deja la captura de este cabecilla de las redes de apoyo de esta estructura”, señaló el coronel Julián Andrés Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército.