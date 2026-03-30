Capturan integrantes del ELN comprometidos en atentado en Chinacota

Norte de Santander

Unidades de inteligencia e investigación criminal, la Policía Nacional en Norte de Santander, en coordinación con el Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de dos personas presuntamente involucradas en atentado a la fuerza pública en el municipio de Chinacota.

La labor para hacer efectiva la captura de “El Gordo” y “Riki”, se desarrolló en la zona rural en la vereda Cuellar, del municipio de Chinácota, mediante la ejecución de dos diligencias de registro y allanamiento.

Los capturados serían integrantes del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN y estarían vinculados a actividades de contra la fuerza pública en esta zona del departamento.

Según las investigaciones, estas personas estarían al mando de alias “Jorge”, señalado cabecilla de comisión del Frente Efraín Pabón Pabón, con incidencia en los municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia.

Estas personas se encargarían de realizar actividades de observación criminal a la policía y al ejército, con el fin de establecer horarios, movimientos y rutinas de patrullaje en los sectores donde este grupo delincuencial mantiene injerencia.

Los capturados habrían participado en la actividad delictiva contra policías, ocurrida el pasado 22 de marzo de 2026, en el municipio de Chinácota, donde, mediante la activación de un artefacto explosivo, fue atacado personal uniformado de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento fueron incautadas barras de explosivo tipo indugel, estopines, banderas alusivas al ELN, radios de comunicación, celulares.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía General de la Nación.

La Policía Nacional en Norte de Santander asegura que seguirá trabajando por la seguridad y el desarrollo de acciones contra grupos armados organizados en la región.