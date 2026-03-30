Bioger lidera espacios de bienestar y empoderamiento para mujeres en La Concordia y Bajo El Tigre

En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, el Parque Ambiental Bioger llevó a cabo una significativa y enriquecedora iniciativa en las veredas La Concordia y Bajo El Tigre, reafirmando su compromiso con el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario en las zonas aledañas al relleno sanitario.

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Esta jornada estuvo orientada a promover el autocuidado, el amor propio y el reconocimiento del valor de la mujer dentro de su entorno familiar y comunitario, entendiendo que su bienestar emocional y personal es clave para el desarrollo integral de las comunidades.

A través de esta actividad, Bioger buscó generar espacios de reflexión y crecimiento personal que permitieran a las participantes fortalecer su autoestima y reconocer sus capacidades, talentos y liderazgo en sus territorios

.Durante la jornada, cerca de 70 mujeres participaron activamente en un encuentro diseñado para potenciar el reconocimiento personal y fomentar la integración comunitaria.

Mediante dinámicas lúdicas, juegos participativos y actividades manuales, las asistentes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, expresar emociones y construir lazos de solidaridad, en un ambiente propicio para la reflexión y el aprendizaje colectivo.

El espacio estuvo marcado por la alegría, la cercanía y el espíritu de celebración, permitiendo que cada mujer se sintiera valorada y protagonista de esta conmemoración.

Como parte de la jornada, se realizó la entrega de detalles, pasabocas y sorpresas, gestos que aportaron a la creación de momentos especiales de bienestar y reconocimiento, fortaleciendo la confianza y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad.

Más allá de la celebración del Mes de la Mujer, estas iniciativas representan un compromiso permanente con la promoción de entornos saludables, participativos y solidarios.

Bioger continúa consolidándose como un aliado estratégico para el desarrollo social de las comunidades, impulsando acciones que contribuyen al empoderamiento femenino, la convivencia y la construcción de territorios más fuertes y cohesionados.

Con este tipo de actividades, Bioger reafirma su compromiso social y ambiental, generando espacios que promueven el desarrollo integral de las comunidades y fortalecen el tejido social en los territorios donde hace presencia, reconociendo que el bienestar de las mujeres es fundamental para el progreso y la sostenibilidad de las comunidades.