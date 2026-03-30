Barrio Nuevo Paraíso celebró su primer Festival del Dulce en Semana Santa

El barrio Nuevo Paraíso inició la Semana Santa con la celebración de su primer Festival del Dulce, en el cual se presentaron más de 28 ofertas gastronómicas elaboradas por matronas tradicionales y emprendedores de la Comuna Seis.

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El Festival fue organizado por el Comité de Parques de Nuevo Paraíso, el cual promueve la sostenibilidad y cuidado de los espacios públicos en el marco del Plan para el Buen Vivir de la Comuna Seis que acompaña Fundación Grupo Social.

A esta celebración comunitaria se sumaron las Juntas de Acción Comunal Alameda, Central, Pantano de Vargas y Las Américas de Nuevo Paraíso, quienes a través de sus dignatarios y comitivas ofrecieron un espacio cultural para esta zona del suroriente de Cartagena.

“Esta es una celebración comunitaria que organizamos para que nuestro barrio tuviera un espacio de recreación en el marco de la Semana Santa. Queremos que la gente se sienta orgullosa de ser de la Comuna Seis y celebra nuestra cultura caribe a través de los dulces”, señaló Doris Vega, integrante del Comité de Parques de Nuevo Paraíso.

El Festival del Dulce de Nuevo Paraíso contó con presentaciones culturales de jóvenes artistas del barrio quienes animaron la jornada con música y bailes.

“Esta es la primera vez que hacemos un festival del dulce en nuestro barrio y lo estamos haciendo nosotros, la misma comunidad, aquí tuvimos apoyo de las tiendas, de la gente del barrio y Fundación Grupo Social quienes nos ayudar a ofrecerles un buen festival a nuestro barrio”, añadió Edwin González.