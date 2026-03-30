Avalan sanciones a contratista vial del Huila y fijan precedente nacional

Neiva

El Consejo de Estado le dio la razón a la Gobernación del Huila y dejó sin efecto la suspensión que frenaba las sanciones impuestas al Consorcio Vías para el Huila, encargado de ejecutar obras del anillo turístico del sur del departamento, según lo estipula el contrato de obra pública 773 de 2017.

El fallo aclaró que las entidades públicas pueden continuar sus actuaciones mientras no sean notificadas oficialmente de una demanda. El caso se originó luego de que el contratista demandara al departamento, argumentando que la Gobernación no podía continuar con el proceso sancionatorio, lo que llevó al Tribunal Administrativo del Huila a suspender las decisiones adoptadas.

Sin embargo, el alto tribunal determinó que la administración no pierde su competencia por la simple presentación de una demanda. Esta solo se ve afectada cuando existe admisión y notificación formal del proceso judicial. En este caso, cuando la Gobernación expidió la Resolución 208 de 2023, aún no había sido notificada, por lo que podía seguir actuando con plena legalidad.

La sentencia tiene un impacto nacional, contribuye a evitar que los contratistas utilicen acciones judiciales como mecanismo para frenar procesos sancionatorios o evadir responsabilidades. Desde la Gobernación del Huila, la decisión fue interpretada como una victoria jurídica en defensa de los recursos públicos y de la legalidad en la contratación estatal.