Autoridades monitorean emergencias por lluvias en Norte de Santander

Algunas de las vías se han visto afectadas por lluvias al occidente y al sur de Norte de Santander / Foto: Suministrada.

Norte de Santander

Frente a las fuertes lluvias que se han venido registrando en el departamento de Norte de Santander las autoridades de la región y los organismos de socorro monitorean las emergencias en algunos municipios.

William Vera, secretario de la Unidad de Gestión de Riesgo en la región dijo a Caracol Radio que “estamos revisando dos situaciones que se han presentado al occidente y el sur donde se han presentado problemas en materia de comunicación vial”.

Explicó que “sobre la vía Chinácota-Ragonvalia-Herrán estamos trabajando con los alcaldes de esos municipios para tratar de tomar decisiones en torno a la restricción para vehículos de carga debido al riesgo de perdida de banca”.

Y agregó que “con relación a lo que pasa en el Alto de los Compadres, jurisdicción del municipio de Santiago explicó que se adelantan obras sobre una alcantarilla t en medio de las lluvias se presentó una emergencia que terminó inundando la vía”.

El funcionario manifestó que frente a las precipitaciones que han caído se revisa con los comités municipales de riesgo las medidas que se deben adoptar, y también las declaratorias de alerta que se deben hacer por esta situación.