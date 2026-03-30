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30 mar 2026 Actualizado 16:04

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Autoridades monitorean emergencias por lluvias en Norte de Santander

No se descarta restringir movilidad por riesgos en tramos viales

Algunas de las vías se han visto afectadas por lluvias al occidente y al sur de Norte de Santander / Foto: Suministrada.

Algunas de las vías se han visto afectadas por lluvias al occidente y al sur de Norte de Santander / Foto: Suministrada.

Algunas de las vías se han visto afectadas por lluvias al occidente y al sur de Norte de Santander / Foto: Suministrada.

Norte de Santander

Frente a las fuertes lluvias que se han venido registrando en el departamento de Norte de Santander las autoridades de la región y los organismos de socorro monitorean las emergencias en algunos municipios.

William Vera, secretario de la Unidad de Gestión de Riesgo en la región dijo a Caracol Radio que “estamos revisando dos situaciones que se han presentado al occidente y el sur donde se han presentado problemas en materia de comunicación vial”.

Explicó que “sobre la vía Chinácota-Ragonvalia-Herrán estamos trabajando con los alcaldes de esos municipios para tratar de tomar decisiones en torno a la restricción para vehículos de carga debido al riesgo de perdida de banca”.

Y agregó que “con relación a lo que pasa en el Alto de los Compadres, jurisdicción del municipio de Santiago explicó que se adelantan obras sobre una alcantarilla t en medio de las lluvias se presentó una emergencia que terminó inundando la vía”.

El funcionario manifestó que frente a las precipitaciones que han caído se revisa con los comités municipales de riesgo las medidas que se deben adoptar, y también las declaratorias de alerta que se deben hacer por esta situación.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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