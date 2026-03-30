Autoridades buscan a Alias “El gordo”, responsable de banda de moto ladrones

Cúcuta

La inseguridad generada en varios sectores de la ciudad derivada de acciones de moto ladrones provocó la reacción de la Policía Metropolitana que asegura que detrás de estos hechos estaría Alias “El gordo”.

Los hechos han creado un temor generalizado en la población ante la arremetida de los delincuentes que llegan a establecimientos. a cualquier calle y despojan a las víctimas de sus elementos de valor.

El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “el cerco se cerró. Actuar en manada no los hace invencibles, los hace un objetivo más grande para nuestras unidades de inteligencia”.

Y advirtió el oficial que “Cúcuta no es territorio de delincuentes. estamos en las calles siguiendo cada rastro y no vamos a descansar hasta que cada uno este tras las rejas”.

Los habitantes de la Ciudadela La Libertad y Prados del Este, son los más afectados por los hechos violentos provocados por los moto ladrones.