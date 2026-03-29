‘Volador de toros’ fue asesinado a tiros en Hatillo de Loba, sur de Bolívar

Pese a que durante años desafió el peligro en las corralejas, no fue un toro el que acabó con su vida. Rafael Baños Perales, de 44 años, murió tras ser víctima de un ataque a bala ocurrido la noche del sábado 28 de marzo.

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Desde muy joven, Baños Perales se destacó en este tipo de espectáculos taurinos, donde construyó una reputación como “volador de toros”, habilidad que consiste en saltar por encima del animal en plena embestida. Su destreza lo convirtió en una figura conocida no solo en Juana Sánchez, corregimiento de Hatillo de Loba, sino también en distintas poblaciones del sur de Bolívar.

Con el paso del tiempo, su nombre se volvió habitual en las corralejas, donde era admirado por su valentía y agilidad al enfrentar a los toros en la arena.

Sin embargo, su historia tuvo un desenlace violento fuera de estos escenarios. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba en su natal, y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, las heridas resultaron mortales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Entre las líneas que se analizan se encuentra una posible retaliación entre estructuras dedicadas al microtráfico, así como un eventual ajuste de cuentas. No obstante, hasta el momento no hay versiones oficiales concluyentes ni personas capturadas.

Mientras avanzan las pesquisas, familiares y allegados han manifestado su dolor a través de redes sociales, donde también piden justicia. Aseguran que Baños Perales era un hombre dedicado a las corralejas y ajeno a actividades ilegales, por lo que esperan que se identifique y judicialice a los responsables del crimen.