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29 mar 2026 Actualizado 12:11

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Salud y bienestar

Superintendencia de Salud reporta más de 23 millones de ciberataques y activa protocolos

La entidad informó que en las últimas semanas ha sido blanco de un ataque sistemático con más de 23 millones de intentos registrados durante el último mes.

Superintendencia de Salud reporta más de 23 millones de ciberataques y activa protocolos.

Superintendencia de Salud reporta más de 23 millones de ciberataques y activa protocolos.

Superintendencia de Salud reporta más de 23 millones de ciberataques y activa protocolos.

Laura

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que sus herramientas de seguridad lograron identificar y contener estas acciones. Sin embargo, confirmó que se presentó una afectación en su plataforma tecnológica, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos de contingencia y defensa.

Actualmente, la Superintendencia trabaja de manera articulada con el ColCERT, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, con el fin de analizar el alcance del incidente y reforzar la seguridad de su infraestructura digital.

Frente a la posible filtración de información, la entidad señaló que adelanta verificaciones técnicas para determinar la veracidad y el alcance de los datos que estarían circulando. En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la operación administrativa y su capacidad de supervisión se mantienen estables y protegidas.

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Además, rechazó cualquier intento de extorsión o manipulación de información pública y privada, y anunció que iniciará las acciones legales correspondientes para identificar y judicializar a los responsables.

La Superintendencia hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no difundir información no confirmada que pueda generar alarmas innecesarias, y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información.

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