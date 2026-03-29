Superintendencia de Salud reporta más de 23 millones de ciberataques y activa protocolos.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que sus herramientas de seguridad lograron identificar y contener estas acciones. Sin embargo, confirmó que se presentó una afectación en su plataforma tecnológica, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos de contingencia y defensa.

Actualmente, la Superintendencia trabaja de manera articulada con el ColCERT, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, con el fin de analizar el alcance del incidente y reforzar la seguridad de su infraestructura digital.

Frente a la posible filtración de información, la entidad señaló que adelanta verificaciones técnicas para determinar la veracidad y el alcance de los datos que estarían circulando. En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la operación administrativa y su capacidad de supervisión se mantienen estables y protegidas.

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Además, rechazó cualquier intento de extorsión o manipulación de información pública y privada, y anunció que iniciará las acciones legales correspondientes para identificar y judicializar a los responsables.

La Superintendencia hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no difundir información no confirmada que pueda generar alarmas innecesarias, y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información.