Supersalud recupera $923 millones para hospitales en Bolívar tras acuerdos de pago

En un importante avance para el saneamiento de las finanzas del sistema de salud en la región, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la recuperación de $923 millones destinados a la red prestadora de servicios en el departamento de Bolívar.

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Este logro se dio en el marco de las primeras Jornadas de Conciliación Extrajudicial en Derecho de 2026, desarrolladas en Cartagena, Montería y Bogotá. En el caso específico de Bolívar, se suscribieron 7 acuerdos de pago, fundamentales para aliviar el flujo de caja de las instituciones locales.

Acuerdos clave en Cartagena

El acuerdo de mayor cuantía en el departamento se registró en la capital, donde el Centro Hospitalario Serena del Mar S.A. y la entidad Cajacopi EPS S.A.S. pactaron el pago de $338 millones. Este tipo de conciliaciones busca evitar procesos judiciales largos y asegurar que el dinero llegue directamente a quienes prestan el servicio médico.

A nivel nacional, la gestión de la Supersalud fue aún más amplia:

Se recuperaron más de $8.500 millones en total durante el inicio del año.

en total durante el inicio del año. Se lograron 42 acuerdos conciliatorios (9 con hospitales públicos y 33 con IPS privadas).

(9 con hospitales públicos y 33 con IPS privadas). En otras regiones como Córdoba y Sucre, las cifras superaron los $6.000 millones.

Compromiso con el flujo de recursos

El superintendente de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, enfatizó que estos resultados ratifican el compromiso del Gobierno con la protección del sistema. “Las jornadas de conciliación son un mecanismo efectivo para depurar cuentas, resolver diferencias y garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes prestan los servicios”, expresó.

La Supersalud confirmó que continuará con este calendario de saneamiento. Tras finalizar recientemente una jornada en Valledupar, el ente de control se prepara para un nuevo encuentro en Villavicencio del 24 al 27 de marzo, cubriendo gran parte de la región de la Orinoquía y el Amazonas.