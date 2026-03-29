Primeras mujeres cadetes de infantería juraron bandera y recibieron armas en la ENAP de Cartagena

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, realizó la ceremonia de Entrega de Armas y Juramento a la Bandera de 142 nuevos Cadetes. Este grupo incluye a un joven de nacionalidad panameña, en el marco de los acuerdos de cooperación entre la República de Colombia y Panamá, y marca un hito histórico con la incorporación, por primera vez, de seis mujeres Cadetes de Infantería de Marina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El acto fue presidido por el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, Comandante de la Armada de Colombia, acompañado por el Vicealmirante Rafael Arturo Aranguren Devia, Jefe de Estado Mayor Naval de Personal; Vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, Comandante Fuerza Naval del Caribe, y el Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, Director de la Escuela Naval de Cadetes.

Tras esta ceremonia, los jóvenes, pertenecientes al Contingente Naval Regular 181, Infantería de Marina 126 y Profesional Administrativo 61, se integran formalmente al Batallón de Cadetes, donde continuarán su proceso de formación como futuros Oficiales de la institución.

Durante el evento, los Cadetes recibieron sus armas de manos de sus padres y familiares, en un acto cargado de simbolismo que refuerza los lazos entre la familia y la institución. Al asumir este compromiso y jurar ante la bandera, prometieron defender a la patria hasta las últimas consecuencias, así como mantener la lealtad hacia sus superiores, compañeros y subalternos en cualquier circunstancia.

Este momento es posible, luego de culminar el período de adaptación naval militar, una etapa caracterizada por una exigente formación académica, entrenamiento físico riguroso y experiencias orientadas al fortalecimiento de valores, el espíritu de cuerpo y el sentido de pertenencia institucional.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, continuará la formación integral de estos hombres y mujeres a lo largo de sus cuatro singladuras, con el propósito de consolidarlos como Oficiales íntegros, comprometidos con la defensa de la Nación y la protección de los intereses de los colombianos.