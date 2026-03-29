Policía de Bolívar realiza patrullajes a caballo evitando venta de palma de cera

Entre el sonido de los rezos, el crujir de las palmas y el andar pausado de los caballos, el Domingo de Ramos —fecha que marca la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y da inicio a la Semana Santa— se vive con fervor en varios municipios de Bolívar, donde el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional acompaña, a lomo de caballo, a cientos de feligreses que salen a las calles a conmemorar esta tradicional celebración.

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El despliegue hace parte de las estrategias de seguridad implementadas durante la Semana Santa, con presencia activa en procesiones, iglesias, plazas y corredores turísticos, garantizando el orden y la convivencia ciudadana.

Además del acompañamiento en las actividades religiosas, los uniformados intensifican los operativos contra la comercialización ilegal de palma de cera, especie protegida y fundamental para el equilibrio ambiental, cuyo uso está prohibido.

Los controles también se extienden a entornos comerciales y puntos de alta afluencia, donde las autoridades verifican el cumplimiento de la normativa ambiental e invitan a la ciudadanía a optar por alternativas sostenibles durante las celebraciones.

De igual forma, las patrullas refuerzan la vigilancia en zonas rurales y caminos veredales, donde tradicionalmente se movilizan feligreses en cabalgatas y peregrinaciones, con el fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.

Las autoridades también desarrollan jornadas pedagógicas con la comunidad, explicando la importancia de conservar la palma de cera y promoviendo el uso de especies alternativas que no afecten los ecosistemas.

“Nuestros carabineros y personal de protección ambiental están desplegados en todo el departamento, acompañando las tradiciones religiosas y velando por la protección de nuestros recursos naturales. Invitamos a la comunidad a vivir esta Semana Santa con responsabilidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

La Policía reiteró el llamado a los bolivarenses y visitantes a no adquirir palma de cera y a denunciar cualquier actividad ilegal, recordando que estas acciones no solo afectan el medio ambiente, sino que también pueden acarrear sanciones.