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29 mar 2026 Actualizado 22:52

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Cartagena

Otra captura por presunto porte ilegal de armas: en San Jacinto hombre fue hallado con revólver

El elemento será enviado a revisión

Policía de Bolívar

Policía de Bolívar

Policía de Bolívar

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En operativos de control y patrullaje sobre la Troncal de Occidente, a la altura del municipio de San Jacinto, Bolívar, uniformados de vigilancia lograron la captura de un sujeto conocido como “El Mamba”, a quien le hallaron un arma de fuego tipo revólver.

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Según las autoridades, el hombre fue requerido por los policías durante labores de registro y control, momento en el que le encontraron el arma sin la documentación correspondiente, lo que de inmediato generó su captura.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Seguimos intensificando los controles en las vías del departamento para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Este tipo de resultados nos permite sacar de circulación armas que pueden ser utilizadas para cometer delitos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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