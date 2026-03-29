Ola de ataques violentos en Cúcuta

Autoridades investigan las causas de varios ataques armados en Cúcuta / Foto Archivo( Cortesía/Archivo )

Cúcuta

Las autoridades investigan varios hechos violentos que se presentaron en las últimas horas en esta capital y en un municipio del área metropolitana.

El primer hecho se presentó en el centro de la ciudad en la calle 12 con avenida quinta donde un hombre fue atacado con arma cortopunzante.

Por ahora, se desconoce la identidad de la víctima y los móviles que rodearon esa acción violenta.

En el municipio de El Zulia una pareja fue asesinada en hechos que están por establecer las autoridades que adelantaron los actos urgentes.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Otilio Parada y María Isabel Corzo Reyes quienes fueron ultimados en el sector de La Milagrosa.

El hecho más reciente, se produjo en el Centro Comercial Bolívar donde en un ataque armado en un establecimiento comercial una persona fue asesinada y otra resulto herida desconociéndose hasta el momento la identidad de las víctimas.

En ese lugar se vienen presentando hechos de manera recurrente sin que hasta el momento las autoridades adelanten una intervención u tomen el control.

Los cucuteños siguen insistiendo en su preocupación por los hechos de violencia que se presentan en esta ciudad a través del sicariato, atracos y hurtos por parte de moto ladrones.