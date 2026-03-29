Neiva fortalece seguridad con más de 800 uniformados para una Semana Santa tranquila

Neiva

Más de 600 soldados del Ejército Nacional y 210 policías estarán al servicio de la ciudadanía, con el objetivo de garantizar tranquilidad a residentes y visitantes durante esta temporada de alta movilidad. Donde se espera que mas de 100 mil vehículos circulen por vías del departamento del Huila.

El operativo incluye controles en los principales corredores viales y presencia permanente en puntos estratégicos. Desde el peaje de ingreso a la ciudad se inició la estrategia “Viaje Seguro”, que busca acompañar a los viajeros y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad en las carreteras del territorio huilense.

Liliana Vásquez, secretaria de gobierno del Huila, comento que “las autoridades locales destacaron la importancia del comportamiento ciudadano durante estos días de recogimiento. Señalaron que el respeto por las normas de tránsito, la prudencia y el autocuidado serán determinantes para evitar incidentes y preservar la vida, especialmente en una temporada donde aumentan los desplazamientos”.

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Asimismo, la Policía Nacional desplegará más de 210 uniformados en al menos 25 parroquias del área metropolitana, garantizando el normal desarrollo de las celebraciones religiosas. Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron que cerca del 90 % de los accidentes viales obedecen a imprudencias, por lo que hicieron un llamado a conducir con responsabilidad.