Judicializado hombre por presunto porte ilegal de armas de fuego en María La Baja, Bolívar

En plena temporada de recogimiento y tradición, cuando muchos se preparan para disfrutar de los dulces típicos de Semana Santa, alias “Caporo” terminó fue tras las rejas. La Policía Nacional le cayó en el barrio El Chumbum, en el municipio de Maríalabaja, Bolívar, luego de hallarlo con un arma de fuego ilegal.

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Según las autoridades, el procedimiento se dio en medio de labores de patrullaje y control que se intensifican durante esta época para garantizar la seguridad de propios y visitantes. El hombre, al notar la presencia policial, habría intentado evadir a los uniformados, pero fue interceptado a tiempo.

Durante el registro, al parecer, los policías le encontraron en su poder una pistola sin la documentación correspondiente, por lo que fue capturado de inmediato y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró que estos resultados hacen parte de las acciones desplegadas durante la “Semana Santa Segur”. “Seguimos adelantando operativos contundentes para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. No vamos a permitir que personas al margen de la ley alteren la seguridad en esta temporada”, señaló.

Alias “Caporo” ahora deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras la Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho sospechoso y seguir construyendo entornos seguros.