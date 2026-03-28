Gobierno iraní denuncia que más de 230 niños han muerto por ataques de EEUU e Israel en la guerra

Al menos 230 niños han muerto en Irán como consecuencia de los ataques conjuntos de EEUU e Israel que comenzaron hace un mes, según el último balance publicado este domingo por el Ministerio de Salud iraní.

El balance cifra además los niños heridos en alrededor de 1.800 y daños a medio centenar de centros de emergencia, 41 centros médicos y 199 centros de salud. Además, seis hospitales han sido evacuados y 38 ambulancias han sufrido daños.

El Ministerio estima que al menos 24 trabajadores sanitarios han muerto en estos ataques desde el estallido del conflicto.

En un balance adicional publicado el viernes, la ONG Activistas por los Derechos Humanos en Irán (HRA por sus siglas en inglés) estima que al menos 1.443 civiles iraníes han muerto desde el comienzo de los ataques iraníes hasta el pasado 23 de marzo.

Por otra parte, la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, ha denunciado un bombardeo sobre un depósito de agua de 10.000 metros cúbicos en la ciudad de Haftkel, provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán.

Las autoridades iraeníes han denunciado también ataques contra la Escuela Shayare Tayebé y la Clínica Shahid Absalan de Minab, donde había periodistas extranjeros, concretamente estadounidenses, canadienses y australianos. Los ataques se han producido entre las 16.00 y las 19.50 horas en Minab, escenario de la muerte de al menos 175 personas, la mayoría niñas, en un bombardeo sobre la Escuela Shayaré Tayebé el 28 de febrero, primer día de la campaña de bombardeos estadounidense-israelí.