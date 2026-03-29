Incendio en cafetería en el centro de Cali tras explosión por fuga de gas dejó una mujer lesionada

Un incendio en una cafetería del centro de Cali, al parecer originado por una explosión tras fuga de gas, dejó una mujer herida y afectaciones de consideración en varios locales comerciales.

La emergencia se registró en la carrera 3 con calle 8, en el barrio San Pedro, donde la comunidad alertó a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo. Según el reporte, el fuego se inició en la cocina de un restaurante y cafetería, ubicado en el primer piso de una edificación de seis niveles.

De acuerdo con el sargento Geovanny Galvis, fueron desplegadas dos máquinas extintoras con ocho unidades, una máquina de altura con dos bomberos, una ambulancia con paramédicos y un equipo de investigación de incendios para atender la situación.

El hecho dejó una mujer lesionada, quien fue atendida en el sitio y trasladada a un centro asistencial. Además, se reportó afectación en tres locales: el restaurante y cafetería, una papelería y un establecimiento vecino desocupado.

La onda explosiva también generó daños en vidrios y enseres de edificaciones aledañas.

A esta hora, el incendio se encuentra controlado y unidades especializadas adelantan labores de inspección para establecer las causas exactas de la emergencia, que preliminarmente apuntan a una fuga de gas.