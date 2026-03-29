Es odio contra Antioquia: Ánibal Gaviria reacciona a palabras de Iván Cepeda

Medellín, Antioquia

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, integrante de la campaña presidencial de Paloma Valencia, reaccionó a las declaraciones del candidato Iván Cepeda sobre la relación histórica entre sectores políticos de Antioquia y estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. Gaviria hizo referencia al asesinato de su hermano, Guillermo Gaviria, también exgobernador del departamento, quien fue secuestrado y ejecutado con tiro de gracia por las extintas Farc en 2003, junto al exministro Gilberto Echeverri.

El dirigente señaló que las afirmaciones del candidato del Pacto Histórico generan rechazo en el departamento y cuestionó lo que calificó como un intento de distorsionar la historia reciente del país.

“Verdaderamente duele, pero también causa rechazo esa animadversión, ese odio contra Antioquia y esa intención de enviar mentiras y cambiar la historia”, afirmó Gaviria desde Santa Fe de Antioquia, donde acompañaba a Paloma Valencia.

Recuerdo del asesinato de Guillermo Gaviria

Durante su pronunciamiento, el exgobernador recordó el secuestro y posterior asesinato de su hermano Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverri, quienes participaban en una marcha por la no violencia cuando fueron retenidos por la guerrilla de las Farc.

“Mi hermano Guillermo murió asesinado al lado de Gilberto Echeverri cuando enarbolaban las banderas de la no violencia, engañados y asesinados por las Farc”, señaló.

Gaviria insistió en que la discusión política no debe dividir al país ni justificar hechos de violencia cometidos por diferentes actores armados.

Llamado a rechazar toda violencia

El exmandatario departamental aseguró que la violencia debe ser rechazada sin importar su origen y criticó lo que consideró una lectura selectiva del conflicto armado.

“No queremos más violencia. No es la violencia buena si viene de las Farc ni es la violencia buena si viene de los paramilitares. La violencia es mala desde cualquier origen”, afirmó.

Finalmente, Gaviria sostuvo que el camino para el país debe ser la unidad y el rechazo a los grupos criminales, en medio del debate político que se ha generado por las declaraciones del candidato presidencial.