Despiden militar zuliano víctima del accidente del Hércules en Putumayo

Cúcuta

Con honores militares en medio de una profunda tristeza y con el acompañamiento de un nutrido grupo del Ejército Nacional fue despedido uno de los dos militares nortesantandereanos que falleció en la tragedia del avión Hércules en el Putumayo.

Las autoridades informaron que "recibimos al soldado profesional José Alfredo Pérez Ramírez Q.E.P.D., quien regresa a su tierra envuelto en el respeto y la gratitud de toda una nación"

Y agregaron “su memoria vivirá por siempre en el corazón de sus familiares, amigos y compañeros de armas, quienes reconocen en él a un hombre valiente, leal y comprometido con la defensa de Colombia. Su servicio, entrega y amor por la patria dejan una huella imborrable”

.Explicaron además que “acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor, honrando su legado y exaltando su vida como ejemplo de honor y sacrificio”.

En el municipio de El Zulia, la comunidad hizo banderas de Colombia para despedir al hijo de esa tierra y en solidaridad con su familia.