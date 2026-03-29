Cambia rotación de pico y placa para taxis en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía que a partir del lunes, 30 de marzo, entrará en vigencia la nueva rotación de la medida de pico y placa para taxis en la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y contribuir a una mejor movilidad.

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Esta rotación aplicará para vehículos de transporte público individual tipo taxis, de acuerdo con el calendario establecido al Decreto 0004 de 2026, el cual fue socializado a través de los canales oficiales de la entidad para garantizar que todos los conductores estén debidamente informados.

Así quedará nueva rotación de pico y placa para taxis:

Del 30 de marzo al 24 de abril de 2026 la restricción aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa, así:

• Lunes: placas terminadas en 1 y 2

• Martes: placas terminadas en 3 y 4

• Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

• Jueves: placas terminadas en 7 y 8

• Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Los taxis cuya placa coincida con los dígitos asignados para cada día no podrán circular durante la jornada establecida por la autoridad de tránsito, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente. Se exceptúan de esta medida los fines de semana y los días festivos.

La medida se mantendrá en los horarios habituales y su cumplimiento será vigilado por las autoridades de tránsito, quienes adelantarán operativos pedagógicos y sancionatorios para quienes incumplan la norma.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, hace un llamado a la ciudadanía para que consulte oportunamente la nueva rotación, planifique sus desplazamientos y utilice medios de transporte alternativos cuando sea posible.

Con esta acción, la Administración Distrital reafirma su compromiso con la organización del tráfico y el bienestar de todos los cartageneros.