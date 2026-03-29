Autoridades activaron Plan Éxodo en vías de Norte de Santander

Cúcuta

Para acompañar la salida de viajeros, vigilar las vías y brindar acompañamiento a quienes por esta época disfrutan de la Semana Santa, las autoridades activaron el Plan Éxodo.

La Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander, junto a todas sus especiales y especialmente a la Policía de Tránsito brinda asistencia en los principales corredores vías de la región para evitar accidente su hechos lamentables durante esta época.

El comandante de la institución coronel Jorge Bernal dijo a Caracol Radio que “estamos brindando todo el apoyo en las vías, iglesias, terminales, comercio y áreas de afluencia masiva de personas para evitar situaciones de riesgo”.

Así mismo explicó que en los municipios hay un acompañamiento especial a las autoridades por los oficios religiosos que celebra la iglesia.

Indicó además que dentro de la estrategia se contemplan operativos y acciones de control y vigilancia especial en la zona norte del departamento para evitar alteraciones del orden público.

Explicó que más de mil uniformados están comprometidos en los planes que se trazaron para atender esta fecha de celebración religiosa.