Autoridades activan vigilancia sobre municipios religiosos en Norte de Santander

Norte de Santander

Desde la Gobernación de Norte de Santander, la secretaria de seguridad ciudadana viene brindando acompañamiento a las autoridades municipales para apoyar las actividades programadas con ocasión de la semana mayor.

El jefe de ese despacho coronel (r) George Quintero dijo a Caracol Radio que “venimos trabajando con las autoridades, policía y ejército en acciones que permitan a los ciudadanos de los diferentes municipios participar de la programación que han promovido las alcaldías y la iglesia católica en completa tranquilidad”.

Así mismo explicó que “los mayores esfuerzos están sobre las vías, los corredores viales del departamento con alto flujo vehicular ante el masivo movimiento de vehículos tanto particulares como de servicio público”.

Explicó que frente a esta situación “hemos tenido en los últimos días un incremento en los accidentes de tránsito, por eso hemos redoblado las medidas con mayor presencia institucional así mismo como en las recomendaciones a los viajeros”.

Las autoridades estimas que por las vías de Norte de Santander se movilizaran más de 35 mil vehículos en esta época.