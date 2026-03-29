Armas incautadas y personas capturadas dejan operativos en Garzón-Huila

Neiva

En dos intervenciones adelantadas por la Policía Nacional en el municipio de Garzón, se logró la incautación de cinco armas de fuego, además de la captura en flagrancia de dos personas. Estos resultados hacen parte de las acciones desplegadas para contrarrestar hechos delictivos en esta zona del departamento.

Las autoridades activaron un plan candado, lo que obligó a los señalados a abandonar una camioneta en plena vía pública mientras huían del lugar, sospechosos que se movilizaban en vehículos y motocicletas. El primer procedimiento se desarrolló gracias a información de la comunidad,

El coronel Javier Duarte de policía Huila. Afirmo que “los uniformados hallaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, una pistola con tres proveedores y 15 cartuchos calibre 9 milímetros, además de varios documentos de identificación. Tanto el automotor como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”

¿Cuál fue el resultado del segundo operativo?

En un segundo operativo, realizado de manera conjunta sobre la vía hacia la vereda La Yunga, fueron capturadas dos personas que portaban armas de fuego sin la documentación exigida. En este procedimiento se incautaron un revólver y dos pistolas calibre 9 milímetros, junto con munición, evidenciando un nuevo golpe contra el porte ilegal de armas en el Huila.