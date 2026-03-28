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28 mar 2026 Actualizado 14:24

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Terminal de Transporte de Cúcuta lista para recibir visitantes en Semana Santa

Desde hoy se espera incremento en el flujo de pasajeros

Terminal de transporte de Cúcuta /Foto Archivo

Terminal de transporte de Cúcuta /Foto Archivo(Caracol Cúcuta)

Terminal de transporte de Cúcuta /Foto Archivo

Cúcuta

Las autoridades en la Terminal de Transporte de Cúcuta empezaron a activar todas las medidas y protocolos de seguridad para el movimiento de viajeros durante la Semana Santa.

La llegada de viajeros procedentes de varias regiones como también del vecino país motivan a generar el control de los despachos, la seguridad vial y a evitar situaciones de inseguridad para quienes lleguen a la ciudad o a municipios vecinos.

Por esto, los funcionarios de esa entidad empezaron hace runa revisión a los despachos de las empresas de transporte público municipal e interdepartamental, como también a recomendar la necesidad de tener un parque automotor habilitado y en buenas condiciones ante la demanda que se puede generar.

Las autoridades de ese establecimiento han hecho recomendaciones a los viajeros para evitar la piratería terrestre, abusos en el cobro de pasajes u situaciones de riesgo por abordar vehículos que no sean despachados desde ese lugar.

se advirtió que el viernes Santo no habrá actividad comercial ni despachos para servicio de transporte público en ese lugar.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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