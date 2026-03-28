¿Quiénes son los funcionarios de la Alcaldía de Cali suspendidos por incumplir un fallo judicial?

AME6172. CALI (COLOMBIA), 24/06/2024.- El alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, habla durante una actividad el 21 de junio de 2024 en Cali (Colombia). Alejandro Eder asegura que esta ciudad del suroeste de Colombia se encuentra preparada, en seguridad y logística, para recibir a los más de 12.000 visitantes que llegarán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), a pesar de la reciente oleada de violencia de las disidencias de las FARC. EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzman ( EFE )

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de cuatro funcionarios del gabinete del alcalde de Cali, Alejandro Eder, por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial relacionada con la protección de la comunidad étnica de Playa Renaciente, ubicada en el oriente de la ciudad.

La medida cobija al secretario de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela Munevar; a la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; al subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo; y al director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda.

De acuerdo con el Ministerio Público, los funcionarios habrían omitido el cumplimiento de una acción de tutela que ordenaba el reasentamiento de esta población, la cual se encontraba en riesgo. La decisión judicial incluía medidas para proteger la vida e integridad de los habitantes del sector.

Según el comunicado, la presunta falta de gestión en la oferta de suelo y una parálisis normativa habrían impedido avanzar en el reforzamiento del tramo del Jarillón correspondiente al asentamiento de Playa Renaciente.

La Procuraduría señaló que la suspensión provisional se adopta como medida preventiva, al considerar que la permanencia de los funcionarios en sus cargos podría facilitar la continuación o reiteración de la conducta investigada.

El ente de control reiteró que continuará vigilando el cumplimiento de las decisiones judiciales y la función pública, especialmente en casos que involucren la protección de poblaciones vulnerables.