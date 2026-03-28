PRESENCIAS: La Amazonía, el nuevo ciclo de conciertos en la Universidad Nacional

El próximo 29 de marzo, el auditorio León de Greiff se convertirá en una selva viva, con sonidos envolventes y toda una puesta en escena que transportará a todos los asistentes a los adentros de uno de los ambientes más intensos de la naturaleza.

Se trata del nuevo ciclo de conciertos que se prepara desde la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia llamado PRESENCIAS - La Amazonía como sujeto vivo. Será una experiencia inmersiva que busca presentar toda una ceremonia de sonidos, imágenes y colores propias de uno de los pulmones más importantes del mundo.

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La intención de este nuevo ciclo es poner en el centro La Amzonia, que no es meramente un paisaje ni un escenario natural; en esta serie de obras, se buscará demostrar que la selva es una entidad viva, política, histórica y semiótica, “una inteligencia vegetal que sostiene y organiza la vida del planeta”.

¿Cómo serán los conciertos?

Desde la dirección, se pensó en una ceremonia que comenzará con la intención de reconcetar con los orígenes de la Tierra, para ellos se expondran dos obras centrales. La primera es La creación de la tierra (1972), una pieza radiofónica de la compositora colombiana Jacqueline Nova y que es figura pionera de la experimentación electroacústica en América Latina. Esta obra evoca el origen mineral y cósmico de la Tierra no como un mito del pasado sino como una creación en acto.

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La otra obra, es El ojo del jaguar: Sinfonía Salvaje III, que es una instalación audiovisual de los artistas Diego Samper y Marlene Escobar y que surge del proyecto Sinfonía Salvaje, una colaboración artística y espiritual desarrollada en la Amazonía en diálogo con músicos y sabedores indígenas. En este proceso, los sonidos del bosque y los cantos rituales invocan a los espíritus del río, de los animales y de la selva.