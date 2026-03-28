Preocupación en Prados del Este por el acecho de motoladrones

Cúcuta.

La creciente inseguridad en el barrio Prados del Este, en Cúcuta, mantiene en alerta a sus habitantes, quienes denuncian un aumento en los casos de hurto cometidos por motorizados y aseguran sentirse desprotegidos ante la falta de controles efectivos.

Edgar Ríos, residente del sector, expresó su inconformidad frente al accionar de las autoridades “la preocupación más grande es que las autoridades, la policía, ve los motorizados con la placa tapada y no son capaces de quitarle la moto. Porque una moto cuando tiene la placa tapada es porque tenga documentos vencidos o lo que sea. ¿Qué tiene que hacer? Pararla, quitarle la moto y llamar a tránsito a ver qué es lo que pasa, pero no pasan así como por si nada”.

El ciudadano también cuestionó la efectividad del CAI de la Policía en la zona, señalando que, aunque existe presencia institucional, esta no es suficiente para enfrentar la problemática “sí cumplen, pero falta más autoridad. Ven las motos con la placa tapada y no les dicen nada”.

Por su parte, Manuel Castro aseguró que la preocupación es generalizada entre los vecinos, especialmente tras recientes hechos delictivos, “se nota bastante la preocupación acá en los habitantes de Prados del Este por las situaciones que están viviendo ahorita, los hurtos, por ejemplo los de ayer, el robo de la cadena, el robo de la pistola y todo eso. Nos sentimos algo desamparados”, afirmó.

Castro también reconoció el temor que enfrentan los residentes al salir a la calle “claro, se siente el temor porque ya no está uno tranquilo al salir a hacer una vuelta cerca de la casa. Tiene que estar pendiente de que no vengan los motorizados y le cometan algún hurto”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales para reforzar la seguridad en el sector “le pedimos más presencia en este barrio y que también sean apoyados, por ejemplo, por el alcalde, que gestione las motos y todo lo que necesitan las autoridades para trabajar”.

Los habitantes esperan que sus denuncias sean atendidas y que se implementen medidas urgentes para frenar la delincuencia y devolver la tranquilidad a la comunidad.