Maltrato animal en Cali: rescatan minipig en estado crítico y ocho perros; el caso pasa a Fiscalía

Un grave caso de maltrato animal en Cali encendió las alarmas de las autoridades. En el barrio Fonaviemcali, en la Comuna 6, fueron rescatados nueve animales —ocho perros y una minipig— que permanecían en condiciones críticas al interior de una vivienda.

El operativo fue liderado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), con apoyo de la Policía Ambiental, y se llevó a cabo mediante orden de allanamiento, luego de que en dos ocasiones no se permitiera el ingreso al inmueble.

Durante la inspección, profesionales evidenciaron múltiples patologías en los animales, entre ellas otitis aguda, dermatitis severas y alopecias. El caso más delicado fue el de la minipig, que presentaba caquexia —una condición de desnutrición extrema— y un crecimiento excesivo de sus uñas, lo que le generaba serias dificultades para caminar.

“Tras el rescate, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, donde actualmente reciben atención médica veterinaria especializada”, explicó Diego Bonilla, inspector de Policía especializado en protección animal.

Como resultado de estos hallazgos, las autoridades iniciaron un proceso en contra del propietario. Según el reporte, se determinó maltrato leve en varios de los perros y maltrato grave en el caso de la minipig. Además, se impuso una sanción administrativa superior a los 60 millones de pesos y se ordenó el rescate de todos los animales.

Debido a la gravedad del caso, especialmente por el estado en el que fue encontrada la minipig, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal, con el fin de evitar que hechos como este se repitan en la ciudad.