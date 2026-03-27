G7 pide detener los ataques contra civiles en Oriente Medio

Vista de la puerta principal de la refinería de petróleo de Shahran mientras aún se eleva el humo tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (Cortesía: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH) / ABEDIN TAHERKENAREH

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, quienes sostuvieron un encuentro de dos días en Francia, emitieron un comunicado conjunto en el que hace un llamado a “un cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles” en Oriente Medio.

Luego de haberse saltado el primer día de la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una jornada de conversaciones con sus homólogos de las principales democracias industrializadas en la abadía de Vaux-de-Cernay, a las afueras de París.

El comunicado final sobre la guerra en Oriente Medio pidió “un cese inmediato de los ataques” contra objetivos civiles.

“No puede haber ninguna justificación para el ataque deliberado contra civiles en situaciones de conflicto armado, ni para los ataques contra instalaciones diplomáticas”, prosigue el texto.

Petróleo, tema central

También “reafirmaron la necesidad absoluta de restablecer de forma permanente la libertad de navegación gratuita y segura en el estrecho de Ormuz”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con atacar instalaciones energéticas iraníes, pero posteriormente moderó esa advertencia para darle a Teherán más tiempo para las conversaciones que, según dijo, se estaban llevando a cabo.

En contexto: Irán defiende impedir el paso por el estrecho de Ormuz en una conversación con Guterres

Este fue el primer viaje al extranjero de Rubio desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques aéreos el 28 de febrero, en los que murió el líder supremo Alí Jameneí.

Antes de partir de Francia, Rubio dijo a los periodistas que Estados Unidos preveía terminar las operaciones en Irán en “las próximas dos semanas”.

La reunión del G7 estuvo dominada por la incertidumbre en torno a la estrategia actual de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio.

Llamados a negociar

“Al régimen iraní le vendría muy bien entablar ahora negociaciones serias con Estados Unidos”, declaró el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, tras la reunión.

“Hay indicios iniciales de que esas conversaciones deberían estar teniendo lugar”, añadió, sin entrar en detalles.

Wadephul afirmó que la comunidad internacional debía colaborar más estrechamente ahora que se enfrenta a dos guerras en las que Rusia e Irán están cooperando, incluido el conflicto desencadenado por la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

Lea también: Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a “países hostiles”

La ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, instó a una “rápida resolución de este conflicto que restaure la estabilidad regional”.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean Noël Barrot, estimó que existe un consenso “muy amplio en el seno de la comunidad internacional para preservar un bien común como es la libertad de navegación”, durante una rueda de prensa al término de la reunión.

Recalcó que estaba fuera de discusión “la posibilidad de vivir en un mundo en el que las aguas internacionales estén cerradas a la navegación”, añadió el ministro que presidió este encuentro de dos días organizado cerca de París.

El otro tema que trataron fue Ucrania. “Estamos decididos a seguir apoyando a Ucrania en su resistencia contra el invasor”, declaró Barrot.