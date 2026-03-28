Hombre con detención domiciliaria fue capturado portando arma de fuego ilegal en Arjona: policía

En medio del bullicio y la tensión que rodeaban las corralejas en el barrio El Silencio de Arjona, uniformados de la Policía Bolívar le siguieron la pista a un hombre que, al notar la presencia de las patrullas, cambió el paso, miró hacia atrás y salió corriendo hacia una zona boscosa.

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La escena, rápida y llena de suspenso, terminó a pocos metros con la captura de alias “Larry”, un presunto delincuente que, pese a tener casa por cárcel, posiblemente seguía en las andanzas delictivas.

La acción se dio en desarrollo de planes operativos enfocados en contener el delito de homicidio y reforzar la seguridad durante los eventos masivos que se realizan por estos días en Arjona. Los policías adelantaban labores de patrullaje preventivo, disuasivo y de control cuando detectaron la actitud sospechosa del hoy capturado.

Tras una corta persecución, los uniformados lograron interceptarlo y, al practicarle un registro, le encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con dos cartuchos calibre 38 Special sin percutir, listo para ser usado.

De inmediato, los policías le leyeron sus derechos y lo dejaron a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Lo que más llamó la atención de las autoridades es que alias “Larry”, de 30 años, tenía vigente una medida de detención domiciliaria precisamente por el mismo delito. Además, registraba anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas y homicidio.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que personas con amplio prontuario criminal sigan poniendo en riesgo la tranquilidad de los bolivarenses. Nuestros hombres continúan desplegados en cada municipio para anticiparse al delito y capturar a quienes insisten en reincidir”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Luego de ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación, en audiencias preliminares un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, cerrándole la puerta a una nueva oportunidad de fuga y confirmando que, aunque tarde, la justicia siempre termina por llegar.