Hija de Petro es nombrada madrina del buque ARC “24 de Julio” y desata polémica

Colombia

En medio de una ceremonia oficial encabezada por el presidente Gustavo Petro y la cúpula militar, fue presentada la nueva patrullera oceánica ARC “24 de Julio”, el primer buque de guerra diseñado y construido en el país. Durante el acto, la hija del mandatario, Antonella Petro, fue nombrada madrina de la embarcación, una designación simbólica que generó reacciones en distintos sectores.

La embarcación, entregada oficialmente a la Armada de Colombia, representa un hito para la industria naval nacional ya que se trata de la primera patrullera oceánica desarrollada en el país.

Cuestionamientos políticos

El nombramiento de la hija del jefe de Estado como madrina del buque desató críticas desde sectores políticos, pues el senador electo Germán Rodríguez anunció que radicó un derecho de petición dirigido al comandante de la Armada, el almirante Juan Ricardo Rozo, solicitando claridad sobre los criterios institucionales que sustentaron la designación.

Según el congresista, la decisión genera inconformidad entre los reservistas y veteranos:

“Los colombianos, reservistas y veteranos estamos indignados”, señaló, al cuestionar la pertinencia del nombramiento.

Otros nombramientos en Cartagena

Por otro lado, durante ceremonias realizadas también el en Cartagena este 28 de marzo, la Armada designó como madrinas de otras embarcaciones a la viceministra de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Angélica Verbel, y a la contralmirante Beatriz Elena García.

Esta última se destaca por ser la primera mujer en la historia de la Armada de Colombia en alcanzar el grado de oficial de insignia. Ambas fueron elegidas por su trayectoria y acompañarán simbólicamente a las tripulaciones como figuras protectoras.

¿Qué significa ser madrina de una embarcación?

La figura de madrina de un buque hace parte de una tradición naval. Usualmente, este reconocimiento se otorga a personas destacadas y consiste en participar en ceremonias como la botadura o entrega oficial de la embarcación.

Sin embargo, se trata de un rol estrictamente simbólico: no implica funciones operativas, militares ni administrativas dentro de la institución.