Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar universidades de EE.UU. en Oriente Medio

Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron el domingo con atacar las universidades estadounidenses en Oriente Medio, tras haber informado de la destrucción de dos universidades en Irán por bombardeos estadounidenses e israelíes.

Numerosas universidades estadounidenses tienen campus en los países del Golfo, como la Universidad Texas A&M, en Catar, o la Universidad de Nueva York en los Emiratos Árabes Unidos.

Lea más: Gobierno iraní denuncia que más de 230 niños han muerto por ataques de EEUU e Israel en la guerra

“Si el gobierno estadounidense quiere que estas universidades de la región no sufran represalias (...), debe condenar el bombardeo de las universidades en un comunicado oficial antes del lunes 30 de marzo al mediodía”, declararon los Guardianes en un comunicado difundido por medios iraníes.

Los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica, aconsejaron en particular “a los empleados, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses de la región que se alejen un kilómetro” de los campus que puedan ser blanco de ataques.

En la noche del viernes al sábado, explosiones sacudieron Teherán, alcanzando especialmente la Universidad de Ciencia y Tecnología, en el noreste de la ciudad, dañando los edificios pero sin causar víctimas, según los medios.