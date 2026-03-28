Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en Bogotá tendrá estrategia de reenvasado de licor

El Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 regresa al Estadio Nemesio Camacho de Bogotá para recibir a 16 artistas de talla mundial, como Calibre 50 y Los Internacionales Rayos de México, junto a figuras locales como Jessi Uribe y Paola Jara.

Este evento busca brindar espectáculo sonoro impecable y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente y a los miles de personas que asistirán.

Como parte de la experiencia, Sencia, como concesionario del estadio y los promotores del evento Rafael Pedraza Producciones en conjunto con Eventos y Producciones Silra S.A.S. aplicarán una estrategia de envasado del contenido de las botellas de vidrio en envases alternativos.

¿Cómo será el proceso de reenvasado?

Como parte de la experiencia, los asistentes que compraron boletas en graderías o palcos recibirán una cortesía de licor al ingresar. Al cruzar el primer filtro, cada asistente recibirá su botella junto con un envase PET.

El trasvase lo realizará cada asistente, para garantizar transparencia sobre la originalidad y legalidad del producto. Posteriormente, en el siguiente punto de control, se deberá entregar la botella de vidrio desocupada, para su recolección y reincorporación al ciclo productivo.

Una vez recolectadas las botellas, serán trasladadas desde los accesos a la zona de acopio de residuos del estadio y entregadas a REPCO (Representaciones Continental) para su recepción.

Luego, serán recogidas por la Fundación Natalia Botero Escobar que gestionará su aprovechamiento a través de un gestor autorizado. Asimismo, los envases PET utilizados en el reenvasado serán entregados a la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) para su adecuado tratamiento.

“Al reenvasar el contenido y reciclar el vidrio, reducimos riesgos de convivencia y promovemos la corresponsabilidad en el cuidado del entorno. Queremos que el público disfrute al máximo, sabiendo que detrás de cada detalle hay un equipo comprometido con su bienestar y con la sostenibilidad del escenario“, asegura Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Esta iniciativa busca fomentar la legalidad y la seguridad como decisiones colectivas. Al aceptar el reenvasado, los asistentes contribuyen al cuidado del entorno y a la protección de los demás. El objetivo es seguir impulsando una cultura en la que la celebración, la moderación y el cuidado del entorno.