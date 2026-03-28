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28 mar 2026 Actualizado 18:23

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El fútbol femenino sigue creciendo en Colombia: comienza la EcoLeague 2026

El certamen impulsa también la conciencia ambiental en los nuevos talentos del balompié nacional.

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Caracol Radio

El fútbol femenino sigue creciendo en Colombia a partir de torneos juveniles que impulsan la proyección de nuevos talentos, bien sea pensando en el fortalecimiento de la Liga Femenina o la eventual llegada a la Selección de Mayores.

Frente a lo anterior, la Nike EcoLeague 2026 ha iniciado en territorio antioqueño. Se trata de un certamen juvenil de carácter competitivo, cuyo objetivo no solo pasa por el éxito deportivo a edades tempranas, sino también busca aportar a la conciencia ambiental y las activaciones culturales en las jóvenes jugadoras.

Para la edición de este año se tienen registradas 180 deportistas, quienes deberán centrarse brillar a partir de un buen rendimiento individual y grupal. Entretanto, los clubes se comprometen a diseñar y ejecutar una acción ecológica concreta, promover los hábitos sostenibles dentro y fuera de la cancha, participar activamente en las dinámicas ecológicas del evento y representar los valores de conciencia, responsabilidad y liderazgo.

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