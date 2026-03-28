Ejército retoma control en la zona rural de Tibú

Norte de Santander

Luego que la población civil revelará en videos como integrantes de las disidencias armadas del frente 33 de las farc habían ingresado al corregimiento de Campo Dos en la zona rural de Tibú las autoridades anunciaron despliegue de tropas a esa localidad.

La población civil reveló a Caracol Radio que “ellos ingresaron buscando gente del ELN, acusándonos de estar con ellos, y que se iban a llevar a quien estuviera con esa gente. Acá vivimos es atemorizados todo el tiempo, no hay protección de nadie”.

En medio de la zozobra y miedo, el Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano coronel Wendel Méndez en una comunicación pública dijo que “nuestras unidades junto con la policía nacional hemos desplegados todas nuestras capacidades para proteger a la comunidad de este corregimiento”.

Indicó que sus unidades trabajan en el fortalecimiento de la seguridad en esa convulsionada al norte del departamento donde la violencia no cesa.

Por estos hechos las autoridades en el departamento de Norte de Santander no descartan que se presente un nuevo desplazamiento en esa zona.