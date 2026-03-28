Ejército despliega dispositivo de seguridad en vías de la región

Cúcuta

Las unidades militares que integran la Trigésima Brigada del Ejército Nacional han dispuesto sus capacidades para el cumplimiento del dispositivo de seguridad previsto para la Semana Mayor, donde los colombianos se movilizarán por las vías nacionales, secundarias y terciarias del nororiente colombiano.

Norte de Santander es un departamento que cuenta con municipios que conmemoran activamente las celebraciones religiosas, convirtiendo a Cúcuta en uno de los destinos predilectos por los viajeros.

El comandante de la Brigada XXX general Néstor Nieto dijo a Caracol Radio que “tenemos más de 600 soldados comprometidos en la campaña institucional «Viaje Seguro, su Ejército está en la vía», ellos se mantendrán en los puestos de control, atentos para que la movilidad en las Rutas Nacionales 70 y 55 se desarrolle en completa normalidad".

La invitación es a visitar destinos como Salazar de Las Palmas, Cornejo, Chinácota y Pamplona, en estos municipios, además de la programación religiosa, habrá una variedad gastronómica y sitios emblemáticos por conocer.

“En coordinación con la Policía Nacional y el Gaula Militar Norte de Santander, se dispondrán las líneas 147, 107 y 123, donde podrán comunicarse las 24 horas del día, para brindar información que consideren debe ser puesta en conocimiento de las autoridades” expresó.