Doble ataque sicarial en el sur de Neiva deja un muerto y un herido

Neiva

Un nuevo hecho de violencia sacude a la ciudad de Neiva, esta vez en el sur de la capital huilense, donde se registró un ataque sicarial que dejó como saldo una persona muerta y otra gravemente herida. El caso ocurrió en inmediaciones de la zona industrial.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial y, sin mediar palabra, dispararon contra dos personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

El coronel de la policía metropolitana, Héctor Betancourt, afirmo que “hecho se presentó el pasado 27 de marzo hacia las 10:25 de la noche. Una de las víctimas, de 31 años, fue trasladada de urgencia al centro asistencial de Canaima, donde lamentablemente perdió la vida. Otro hombre herido, quien aseguró estar cerca de la víctima en el momento del ataque”.

Según el Departamento de Policía Huila, en lo corrido de 2026 ya se superan las 80 muertes violentas, muchas de ellas asociadas, al parecer, a disputas entre estructuras delincuenciales. Asimismo, anunciaron el fortalecimiento de la seguridad durante la Semana Santa en Neiva.